Швейцарія – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 5 сентября 21:45 по Киеву
В пятницу, 5 сентября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Швейцарии и Косово. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Швейцария
Коллектив сейчас находится в не слишком стабильной форме. В Лиге наций швейцарцы провалились – команда получила всего 2 балла за 6 игр и заняла последнее, 4 место группы, из-за которого была понижена до дивизиона В.
После этого сборная не участвовала в официальных играх, только провела 4 товарищеских поединка, в которых одержала победы над Люксембургом, Мексикой и США, а также сыграла вничью против Северной Ирландии. Поединок против Косово станет первым для Швейцарии на отборе чемпионата мира.
Косово
А вот косовары хорошо выступили в Лиге наций, получив 12 очков за 6 игр и заняв 2-е место. В переходных играх за повышение в дивизион коллектив с общим счетом 2:5 победил национальную команду Исландии.
В июне Косово провело 2 товарищеских поединка, в которых одолели Армению и Коморские Острова. Как и в случае со Швейцарией, грядущий поединок станет первым для косоваров на текущем отборе.
Личные встречи
Коллективы в официальных поединках встречались дважды – на отборе Евро 2024. Тогда обе игры завершились вничью (1:1 и 2:2).
Интересные факты
- Выигрышная серия Косово в официальных поединках продолжается уже 6 игр (если не учитывать техническое поражение за недоигранный матч с Румынией).
- В последних 9 домашних играх Швейцария одержала всего 2 победы, 1 раз проиграла и 6 раз сыграла вничью.
- Швейцария не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 официальных игр.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.
21:45
