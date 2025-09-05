В пятницу, 5 сентября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Швейцарии и Косово. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Швейцария

Коллектив сейчас находится в не слишком стабильной форме. В Лиге наций швейцарцы провалились – команда получила всего 2 балла за 6 игр и заняла последнее, 4 место группы, из-за которого была понижена до дивизиона В.

После этого сборная не участвовала в официальных играх, только провела 4 товарищеских поединка, в которых одержала победы над Люксембургом, Мексикой и США, а также сыграла вничью против Северной Ирландии. Поединок против Косово станет первым для Швейцарии на отборе чемпионата мира.

Косово

А вот косовары хорошо выступили в Лиге наций, получив 12 очков за 6 игр и заняв 2-е место. В переходных играх за повышение в дивизион коллектив с общим счетом 2:5 победил национальную команду Исландии.

В июне Косово провело 2 товарищеских поединка, в которых одолели Армению и Коморские Острова. Как и в случае со Швейцарией, грядущий поединок станет первым для косоваров на текущем отборе.

Личные встречи

Коллективы в официальных поединках встречались дважды – на отборе Евро 2024. Тогда обе игры завершились вничью (1:1 и 2:2).

Интересные факты

Выигрышная серия Косово в официальных поединках продолжается уже 6 игр (если не учитывать техническое поражение за недоигранный матч с Румынией).

В последних 9 домашних играх Швейцария одержала всего 2 победы, 1 раз проиграла и 6 раз сыграла вничью.

Швейцария не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 официальных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.