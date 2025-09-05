Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Эмболо. Швейцария уничтожила Косово в первом туре отбора к ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Швейцария
05.09.2025 21:45 – FT 4 : 0
Косово
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:41 |
14
0

Дубль Эмболо. Швейцария уничтожила Косово в первом туре отбора к ЧМ-2026

В другом поединке квартета вничью сыграли сборные Словении и Швеции

05 сентября 2025, 23:41 |
14
0
Дубль Эмболо. Швейцария уничтожила Косово в первом туре отбора к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо

В пятницу, 5 сентября состоялся матч квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Швейцарии и Косова. Хозяева не заметили сопротивления соперника и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Все голы в ворота Косова были забиты в первом тайме – результативными действиями отметились Аканджи, Видмер и дважды Эмболо. Гости пытались исправить ситуацию во второй половине игры, однако так и не сумели перехватить инициативу.

Во втором поединке этого квартета в Любляне сыграли команды Словении и Швеции. Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 2:2.

На 18-й минуте нападающий «Ньюкасла» Эланга вывел гостей вперед. В начале второй половины игры словенцы ответили точным ударов полузащитника Ловрича, который восстановил паритет в противостоянии. Во втором тайме соперники обменялись точными ударами и заработали по одному баллу.

Квалификации чемпионата мира. Группа B. 1-й тур

Швейцария Косово 4:0
Голы: Аканджи, 22, Эмболо, 25, 45, Видмер, 39

Словения Швеция 2:2
Голы: Ловрич, 46, Випотник, 90 – Эланга, 18, Аяри, 73

Фотогалерея:

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Квалификация ЧМ-2026. Стартовые составы Италии и других команд
Словения – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ-2030 по футболу сборная Словении по футболу сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Косова по футболу Антони Эланга Мануэль Аканджи Брель Эмболо Сильван Видмер
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 05 сентября 2025, 22:35 0
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05 сентября 2025, 20:31 95
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве

В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Футбол | 05.09.2025, 23:02
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем