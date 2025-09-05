Дубль Эмболо. Швейцария уничтожила Косово в первом туре отбора к ЧМ-2026

В пятницу, 5 сентября состоялся матч квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Швейцарии и Косова. Хозяева не заметили сопротивления соперника и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Все голы в ворота Косова были забиты в первом тайме – результативными действиями отметились Аканджи, Видмер и дважды Эмболо. Гости пытались исправить ситуацию во второй половине игры, однако так и не сумели перехватить инициативу.

Во втором поединке этого квартета в Любляне сыграли команды Словении и Швеции. Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 2:2.

На 18-й минуте нападающий «Ньюкасла» Эланга вывел гостей вперед. В начале второй половины игры словенцы ответили точным ударов полузащитника Ловрича, который восстановил паритет в противостоянии. Во втором тайме соперники обменялись точными ударами и заработали по одному баллу.

Квалификации чемпионата мира. Группа B. 1-й тур

Швейцария – Косово – 4:0

Голы: Аканджи, 22, Эмболо, 25, 45, Видмер, 39

Словения – Швеция – 2:2

Голы: Ловрич, 46, Випотник, 90 – Эланга, 18, Аяри, 73

Фотогалерея: