Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
05.09.2025 21:45 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 20:28
73
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

05 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 20:28
73
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Arena Wroclaw

5 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 10 матчей, все поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в польском Вроцлаве принимает сборную Франции.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября

  • 21:45. Греция – беларусь
  • 21:45. Дания – Шотландия
  • 21:45. Исландия – Азербайджан
  • 21:45. Италия – Эстония
  • 21:45. Молдова – Израиль
  • 21:45. Словения – Швеция
  • 21:45. Украина – Франция
  • 21:45. Фареры – Хорватия
  • 21:45. Черногория – Чехия
  • 21:45. Швейцария – Косово

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

По теме:
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион, где сыграет против Франции
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 35
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Футбол | 05 сентября 2025, 16:40 11
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец

Герич будет выступать в Первой лиге

Гремио не хочет вести переговоры по Меку с Шахтером
Футбол | 05.09.2025, 19:31
Гремио не хочет вести переговоры по Меку с Шахтером
Гремио не хочет вести переговоры по Меку с Шахтером
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 07:01
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем