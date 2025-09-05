05.09.2025 21:45 - : -
Чемпионат мира05 сентября 2025, 20:23
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
5 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 10 матчей, все поединки начнутся в 21:45.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в польском Вроцлаве принимает сборную Франции.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября
- 21:45. Греция – беларусь
- 21:45. Дания – Шотландия
- 21:45. Исландия – Азербайджан
- 21:45. Италия – Эстония
- 21:45. Молдова – Израиль
- 21:45. Словения – Швеция
- 21:45. Украина – Франция
- 21:45. Фареры – Хорватия
- 21:45. Черногория – Чехия
- 21:45. Швейцария – Косово
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
