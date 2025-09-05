Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE

5 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 10 матчей, все поединки начнутся в 21:45.

Сборная Украины в польском Вроцлаве принимает сборную Франции.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября

21:45. Греция – беларусь

21:45. Дания – Шотландия

21:45. Исландия – Азербайджан

21:45. Италия – Эстония

21:45. Молдова – Израиль

21:45. Словения – Швеция

21:45. Украина – Франция

– Франция 21:45. Фареры – Хорватия

21:45. Черногория – Чехия

21:45. Швейцария – Косово

