Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фарерские острова – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
05.09.2025 21:45 - : -
Хорватия
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 10:07 | Обновлено 05 сентября 2025, 10:08
Фарерские острова – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 5 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Фарерских островов и Хорватии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Фарерские острова

В предыдущем сезоне Лиги наций команда получила 6 очков за 6 игр дивизиона С и заняла 3 место группы, отстав от зоны переходных матчей за повышение всего на 1 зачетный пункт. Но, несмотря на это, Фареры являются одними из главных аутсайдеров группы.

За 3 поединка отбора сборная проиграла Чехии и Черногории и одержала победу над Гибралтаром. Имея 3 очка на счету Фарерские острова занимают 4-ю строчку квинтета.

Хорватия

А вот хорваты подходят к игре в поразительной форме. В Лиге наций коллектив даже смог квалифицировать в плей-офф, но там уступил Франции на стадии 1/4 финала, проиграв в серии пенальти после ничьей по итогам 2-х игр.

В отборе Хорватия также стартовала отлично – победы над Чехией и Гибралтаром позволяют ей занимать 2-е место, имея 2 игры в запасе.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • Хорватия отличилась 12-ю мячами на текущем отборе – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • Фарерские острова одержали всего 1 победу в последних 8 домашних матчах. За это время команда также имеет 4 поражения и 3 ничьих.
  • Только в 2-х из последних 7 играх Фарерских островов было забито более 2 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59.

Фарерские острова
5 сентября 2025 -
21:45
Хорватия
сборная Фарерских островов по футболу сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
