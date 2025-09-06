5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Фарерских островов и Хорватии.

Поединок прошел на стадионе Торсволлур в городе Торсгавн. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 31-й минуте забил Андрей Крамарич.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа L. 5 сентября

Фарерские острова – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 31

Видеообзор матча