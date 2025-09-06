Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 1
Хорватия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 03:13 |
16
0

Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
Андрей Крамарич

5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Фарерских островов и Хорватии.

Поединок прошел на стадионе Торсволлур в городе Торсгавн. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 31-й минуте забил Андрей Крамарич.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа L. 5 сентября

Фарерские острова – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 31

Видеообзор матча

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
сборная Фарерских островов по футболу Андрей Крамарич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
