05.09.2025 21:45 – FT 0 : 1
16
0
Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Фарерских островов и Хорватии.
Поединок прошел на стадионе Торсволлур в городе Торсгавн. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 31-й минуте забил Андрей Крамарич.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа L. 5 сентября
Фарерские острова – Хорватия – 0:1
Гол: Крамарич, 31
Видеообзор матча
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
