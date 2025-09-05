Хорватия с Модричем минимально обыграла Фарерские острова
Хорваты победили 1:0, в параллельном матче Чехия обыграла Черногорию
5 сентября сборная Фарерских островов провела матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Хорватии.
Встреча состоялась на Торсволлур в Торсволлуре. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
Единственный гол в встрече забил Андрей Крамарич на 31-й минуте. Легендарный Лука Модрич появился на поле только в середине второго тайма.
В параллельном матче группы L Черногория принимала дома Чехию, но уступила 0:2. Все решил гол Лукаса Черва еще на 3-й минуте игры, а затем, на 90+6, точку в матче поставил Вацлав Черны.
Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа L. 5 сентября
Фарерские острова – Хорватия – 0:1
Гол: Крамарич, 31
Черногория – Чехия – 0:2
Гол: Черв, 3, Черны, 90+6
