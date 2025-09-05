Хорватия с Модричем минимально обыграла Фарерские острова

5 сентября сборная Фарерских островов провела матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Хорватии.

Встреча состоялась на Торсволлур в Торсволлуре. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Единственный гол в встрече забил Андрей Крамарич на 31-й минуте. Легендарный Лука Модрич появился на поле только в середине второго тайма.

В параллельном матче группы L Черногория принимала дома Чехию, но уступила 0:2. Все решил гол Лукаса Черва еще на 3-й минуте игры, а затем, на 90+6, точку в матче поставил Вацлав Черны.

Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа L. 5 сентября

Фарерские острова – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 31

Черногория – Чехия – 0:2

Гол: Черв, 3, Черны, 90+6

