ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 1
Хорватия
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:40 |
Хорватия с Модричем минимально обыграла Фарерские острова

Хорваты победили 1:0, в параллельном матче Чехия обыграла Черногорию

Хорватия с Модричем минимально обыграла Фарерские острова
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября сборная Фарерских островов провела матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Хорватии.

Встреча состоялась на Торсволлур в Торсволлуре. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в встрече забил Андрей Крамарич на 31-й минуте. Легендарный Лука Модрич появился на поле только в середине второго тайма.

В параллельном матче группы L Черногория принимала дома Чехию, но уступила 0:2. Все решил гол Лукаса Черва еще на 3-й минуте игры, а затем, на 90+6, точку в матче поставил Вацлав Черны.

Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа L. 5 сентября

Фарерские острова – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 31

Черногория – Чехия – 0:2

Гол: Черв, 3, Черны, 90+6

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
сборная Хорватии по футболу сборная Фарерских островов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Чехии по футболу сборная Черногории по футболу Лука Модрич Андрей Крамарич
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
