Чемпионат мира06 сентября 2025, 03:15 | Обновлено 06 сентября 2025, 03:18
15
0
Швейцария – Косово – 4:0. Дубль Эмболо для кантонов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В Базеле сборная Швейцарии разгромила команду Косово (4:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль оформил Брель Эмболо, по голу забили Мануэль Аканджи и Сильван Видмер.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября
21:45. Швейцария – Косово – 4:0
Голы: Аканджи, 22, Эмболо, 25, 45, Видмер, 39
Видео голов и обзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Швейцария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Швейцария).
