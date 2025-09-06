Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Швейцария – Косово – 4:0. Дубль Эмболо для кантонов. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Швейцария
05.09.2025 21:45 – FT 4 : 0
Косово
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 03:15 | Обновлено 06 сентября 2025, 03:18
15
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В Базеле сборная Швейцарии разгромила команду Косово (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Брель Эмболо, по голу забили Мануэль Аканджи и Сильван Видмер.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября

21:45. Швейцария – Косово – 4:0

Голы: Аканджи, 22, Эмболо, 25, 45, Видмер, 39

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Швейцария).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Швейцария).
По теме:
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
Словения – Швеция – 2:2. Спасительный мяч на 90-й мин. Видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
