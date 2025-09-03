Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 сентября 2025, 01:34
Ямаль после неудачного матча Барсы в Ла Лиге выступил с требованием к Флику

Ламин хочет возвращения в старт Роберта Левандовски

Ямаль после неудачного матча Барсы в Ла Лиге выступил с требованием к Флику
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас и Ламин Ямаль

В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1.

Сразу после этого матча две звезды клуба испанец Ламин Ямаль и бразилец Рафинья выступили с требованием к главному тренеру клуба Ханси-Дитеру Флику. Вингеры попросили вернуть в стартовый состав польского нападающего Роберта Левандовски, который последние два матча выходит с лавки запасных.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.

Роберт Левандовски Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Перший Серед Рівних
Щенок командує тренером.
