Ямаль после неудачного матча Барсы в Ла Лиге выступил с требованием к Флику

В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сразу после этого матча две звезды клуба испанец Ламин Ямаль и бразилец Рафинья выступили с требованием к главному тренеру клуба Ханси-Дитеру Флику. Вингеры попросили вернуть в стартовый состав польского нападающего Роберта Левандовски, который последние два матча выходит с лавки запасных.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.