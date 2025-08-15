Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 августа 2025, 01:34
Футболисту Барселоны готовы платить €100 млн за сезон. Есть решение игрока

Роберт Левандовски решил остаться в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний польский нападающий каталонского клуба «Барселона» Роберт Левандовски получил крупное финансовое предложение.

По информации испанских СМИ, неназванный саудовский клуб предложил поляку этим летом покинуть Испанию, обещая зарплату в 100 миллионов евро за один сезон. Однако Роберт решил доработать свой контракт с каталонцами до конца и остаться в клубе до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски летом 2026 года в клубе может заменить лидер «Баварии» британский голеадор Гарри Кейн.

По теме:
Сезон 2024/25 стал историческим для Левандовски в составе Барселоны
Александер Исак огласил страйк и пропустит старт АПЛ
Суперкубок УЕФА стал для Энрике восьмым трофеем в составе ПСЖ
Роберт Левандовски трансферы Ла Лиги трансферы Барселона чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
