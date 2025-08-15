Испания15 августа 2025, 01:34 |
Футболисту Барселоны готовы платить €100 млн за сезон. Есть решение игрока
Роберт Левандовски решил остаться в клубе
15 августа 2025, 01:34
36-летний польский нападающий каталонского клуба «Барселона» Роберт Левандовски получил крупное финансовое предложение.
По информации испанских СМИ, неназванный саудовский клуб предложил поляку этим летом покинуть Испанию, обещая зарплату в 100 миллионов евро за один сезон. Однако Роберт решил доработать свой контракт с каталонцами до конца и остаться в клубе до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Левандовски летом 2026 года в клубе может заменить лидер «Баварии» британский голеадор Гарри Кейн.
Комментарии 0
