Футболисту Барселоны готовы платить €100 млн за сезон. Есть решение игрока

36-летний польский нападающий каталонского клуба «Барселона» Роберт Левандовски получил крупное финансовое предложение.

По информации испанских СМИ, неназванный саудовский клуб предложил поляку этим летом покинуть Испанию, обещая зарплату в 100 миллионов евро за один сезон. Однако Роберт решил доработать свой контракт с каталонцами до конца и остаться в клубе до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски летом 2026 года в клубе может заменить лидер «Баварии» британский голеадор Гарри Кейн.