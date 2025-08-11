Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Англичанин может перейти в «Барселону»
Каталонская «Барселона» активно ищет замену звездному польскому форварду Роберту Левандовски.
По информации испанских СМИ, одним из главных кандидатов на замену поляка является Гарри Кейн. «Барселона» готова инвестировать в трансфер англичанина немалые деньги следующим летом. Сам Гарри также готов рассмотреть трансфер в новый клуб.
В прошлом сезоне Роберт провел 52 матча, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский гранд намерен получить 50 миллионов евро за бразильца
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта