11 августа 2025, 07:16 | Обновлено 11 августа 2025, 07:17
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер

Англичанин может перейти в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Каталонская «Барселона» активно ищет замену звездному польскому форварду Роберту Левандовски.

По информации испанских СМИ, одним из главных кандидатов на замену поляка является Гарри Кейн. «Барселона» готова инвестировать в трансфер англичанина немалые деньги следующим летом. Сам Гарри также готов рассмотреть трансфер в новый клуб.

В прошлом сезоне Роберт провел 52 матча, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
