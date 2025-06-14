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  4. Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Испания
14 июня 2025, 00:59 |
432
0

Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик

«Барселона» нацелилась на Ивана Перишича

14 июня 2025, 00:59 |
432
0
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфера хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

Однако, по информации El Nacional, категорически против этого подписания выступил лидер каталонцев Ламин Ямаль. Отмечается, что Ямаль не хочет, чтобы клуб искал ему замену, Ламин хочет играть во всех без исключения матчах за «Барселону».

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Иван Перишич Барселона трансферы свободный агент Ханс-Дитер Флик ПСВ трансферы Ла Лиги Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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