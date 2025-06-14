Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфера хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

Однако, по информации El Nacional, категорически против этого подписания выступил лидер каталонцев Ламин Ямаль. Отмечается, что Ямаль не хочет, чтобы клуб искал ему замену, Ламин хочет играть во всех без исключения матчах за «Барселону».

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.