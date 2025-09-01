Провал Месси и ко. Интер Майами разгромно уступил в финале Кубка лиг

Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.

За золотые медали поборолись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Гости на центральный матч турнира выпустили состав, насыщенный звездными игроками: Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Жорди Альба.

«Сиэтл Саундерс» выглядел довольно скромно на фоне своих именитых соперников, однако хозяева доказали, что в футбол играют не имена. Уже в первом тайме «Сиэтл» вышел вперед и удержал преимущество до перерыва.

Во второй половине встречи «Интер» Майами пытался за счёт контроля мяча дойти до ворот соперника и сравнять счет. Усилия гостей перечеркнул пенальти, реализованный хозяевами под занавес игры. Финальную точку поставили на 89-й минуте, когда «Сиэтл Саундерс» забил третий мяч.

В итоге «Сиэтл Саундерс» разгромил звездный «Интер» Майами и впервые завоевал Кубок лиг.

«Сиэтл Саундерс» – «Интер» Майами – 3:0

Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89

SEATTLE SOUNDERS ARE YOUR 2025 @LEAGUESCUP CHAMPIONS pic.twitter.com/Xnzkbr2mqx — Major League Soccer (@MLS) September 1, 2025

