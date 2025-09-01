Провал Месси и ко. Интер Майами разгромно уступил в финале Кубка лиг
«Сиэтл Саундерс» уничтожил соперника и впервые выиграл турнир
Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.
За золотые медали поборолись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.
Гости на центральный матч турнира выпустили состав, насыщенный звездными игроками: Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Жорди Альба.
«Сиэтл Саундерс» выглядел довольно скромно на фоне своих именитых соперников, однако хозяева доказали, что в футбол играют не имена. Уже в первом тайме «Сиэтл» вышел вперед и удержал преимущество до перерыва.
Во второй половине встречи «Интер» Майами пытался за счёт контроля мяча дойти до ворот соперника и сравнять счет. Усилия гостей перечеркнул пенальти, реализованный хозяевами под занавес игры. Финальную точку поставили на 89-й минуте, когда «Сиэтл Саундерс» забил третий мяч.
В итоге «Сиэтл Саундерс» разгромил звездный «Интер» Майами и впервые завоевал Кубок лиг.
«Сиэтл Саундерс» – «Интер» Майами – 3:0
Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89
SEATTLE SOUNDERS ARE YOUR 2025 @LEAGUESCUP CHAMPIONS pic.twitter.com/Xnzkbr2mqx— Major League Soccer (@MLS) September 1, 2025
Видеообзор матча:
Фотогалерея матча:
