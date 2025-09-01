01.09.2025 03:00 – FT 3 : 0
Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0. Проигранный финал Месси. Видеoобзор
Смотрите самые интересные моменты финала Кубка лиг
1 сентября состоялся финал Кубка лиг между двумя американскими клубами – «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.
Местом проведения поединка стала арена «Lumen Field» в Сиэтле.
Несмотря на присутствие Лионеля Месси и других звездных футболистов, «Интер» Майами уступил сопернику со счетом 0:3.
«Сиэтл Саундерс» впервые в своей истории завоевал трофей Кубка лиг.
Кубок лиг. Финал, 1 сентебря
«Сиэтл Саундерс» – «Интер» Майами – 3:0
Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Ротрок (Сиэтл Саундерс).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Рольдан (Сиэтл Саундерс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Осазе Де Розарио (Сиэтл Саундерс).
