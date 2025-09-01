Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0. Проигранный финал Месси. Видеoобзор
Кубок лиг
Сиэтл Саундерс
01.09.2025 03:00 – FT 3 : 0
Интер Майами
Major League Soccer
01 сентября 2025, 08:56 |
Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0. Проигранный финал Месси. Видеoобзор

Смотрите самые интересные моменты финала Кубка лиг

Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0. Проигранный финал Месси. Видеoобзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялся финал Кубка лиг между двумя американскими клубами – «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Местом проведения поединка стала арена «Lumen Field» в Сиэтле.

Несмотря на присутствие Лионеля Месси и других звездных футболистов, «Интер» Майами уступил сопернику со счетом 0:3.

«Сиэтл Саундерс» впервые в своей истории завоевал трофей Кубка лиг.

Кубок лиг. Финал, 1 сентебря

«Сиэтл Саундерс» – «Интер» Майами – 3:0

Голы: Де Росарио, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Ротрок (Сиэтл Саундерс).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Рольдан (Сиэтл Саундерс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Осазе Де Розарио (Сиэтл Саундерс).
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сиэтл Саундерс Интер Майами Кубок лиг (MLS) видео голов и обзор
