В ночь на 1 сентября, в финале Кубка лиги сразятся Сиэтл Саундерс и Интер Майами. Встреча начнется в 03:00 по киевскому времени.

Сиэтл Саундерс

В этом году о Сиэтле узнали многие фанаты футбола, так как команда участвовала в клубном чемпионате мира. Саундерс не повезло с группой, они попали с ПСЖ, Атлетико и Ботафого, проиграли все три матча, хотя запомнились неплохой игрой на фоне мощных соперников.

Сиэтл играет в Западной конференции МЛС, где плотно держится в зоне плей-офф, занимая четвертую строчку. Команда находится в отличной форме, ведь потерпела всего одно поражение в 14 встречах. В Кубке лиги клуб выиграл три матча из трех на оснвоном этапе, а потом, в плей-офф выбил из борьбы Пуэблу в серии пенальти и Лос-Анджелес Гэлакси – 2:0.

Интер Майами

О клубе из Майами знают больше, сначала из-за президента и владельца Дэвида Бекхэма, а потом из-за живой легенды Лео Месси. Даже в 38 лет звездный аргентинец один из лучших МЛС, на его счету 19 голов и 11 результативных передач.

Интер пока шестой в своей Восточной конференции, отставая от лидера на 8 очков, при этом есть три игры в запасе, так что теоретически можно выскочить на первую строчку.

Месси компания тоже играли на клубном чемпионате мира, они даже пробились в плей-офф, но в 1/8 финала без шансов уступили ПСЖ со счетом 0:4. Клуб из Майами тоже в хорошей форме, всего одно поражение в десяти встречах. В четвертьфинале прошли УНАЛ Тигрес – 2:1, а в полуфинале была волевая победа над Орландо Сити – 3:1.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды играли между собой всего раз, встреча завершилась выездной победой Интер Майами со счетом 1:0.

Прогноз

На бумаге явного фаворита нет, на поле выйдут две мотивированные команды, с желанием выиграть трофей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Сиэтла – 2,28, ничья – 3,51, победа Интера – 2,99.

Жду непредсказуемого матча, в котором игра пройдет на встречных курсах. Поскольку обе команды любят атаковать, ставка на тотал больше 3 голов за 1,94 выглядит перспективно.