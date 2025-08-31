Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Финал Кубка лиг. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча Кубка лиг 2025 1 сентября в 03:00 по Киеву
В ночь на 1 сентября состоится финальный матч Кубка лиг 2025 между командами Сиэтл Саундерс и Интер Майами.
Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе Интер Майами выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Коучем также является бывший футболист сине-гранатовых – Хавьер Маскерано.
В плей-офф Кубка Лиг Сиэтл Саундерс прошел ФК Пуэбла и Лос-Анджелес Гэлакси. Интер Майами справился с УАНЛ Тигрес и Орландо Сити.
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Финал Кубка лиг. Смотреть онлайн. LIVE
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спенср Браун уверен, что трилогия между Александром и Фьюри состоится
Украинец хочет играть за «Милан»