Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок лиг
Сиэтл Саундерс
01.09.2025 03:00 - : -
Интер Майами
Major League Soccer
31 августа 2025, 20:27 |
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Финал Кубка лиг. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча Кубка лиг 2025 1 сентября в 03:00 по Киеву

Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Финал Кубка лиг. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 1 сентября состоится финальный матч Кубка лиг 2025 между командами Сиэтл Саундерс и Интер Майами.

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе Интер Майами выступают четыре экс-игрока Барселоны: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Коучем также является бывший футболист сине-гранатовых – Хавьер Маскерано.

В плей-офф Кубка Лиг Сиэтл Саундерс прошел ФК Пуэбла и Лос-Анджелес Гэлакси. Интер Майами справился с УАНЛ Тигрес и Орландо Сити.

Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Финал Кубка лиг. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

