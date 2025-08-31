Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист – Пробой – 1:1. Шерстюк принес ничью. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Металлист
30.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
31 августа 2025, 14:41
77
0

Металлист – Пробой – 1:1. Шерстюк принес ничью. Видео голов и обзор матча

«Металлист» добыл первое очко в новом сезоне

31 августа 2025, 14:41
77
0
Металлист – Пробой – 1:1. Шерстюк принес ничью. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграл с клубом «Пробой».

«Металлист» проиграл два предыдущих матча. И команда очень хотела прервать серию неудач в матчах Первой лиги.

Счет в матче на 32-й минуте открыл «Пробой». Автором гола стал Николай Сикач.

После перерыва на поле в составе «Металлиста» вышел Егор Шерстюк. Его гол на 67-й минуте и спас харьковский клуб от поражения.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Ужгород, стадион «Авангард»

Металлист – Пробой – 1:1

Голы: Шерстюк, 67 – Сикач, 32

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Шерстюк (Металлист).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Сикач (Пробой).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Пробой Городенка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
