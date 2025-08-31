Металлист – Пробой – 1:1. Шерстюк принес ничью. Видео голов и обзор матча

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграл с клубом «Пробой».

«Металлист» проиграл два предыдущих матча. И команда очень хотела прервать серию неудач в матчах Первой лиги.

Счет в матче на 32-й минуте открыл «Пробой». Автором гола стал Николай Сикач.

После перерыва на поле в составе «Металлиста» вышел Егор Шерстюк. Его гол на 67-й минуте и спас харьковский клуб от поражения.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Ужгород, стадион «Авангард»

Металлист – Пробой – 1:1

Голы: Шерстюк, 67 – Сикач, 32

