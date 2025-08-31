Металлист – Пробой – 1:1. Шерстюк принес ничью. Видео голов и обзор матча
«Металлист» добыл первое очко в новом сезоне
В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграл с клубом «Пробой».
«Металлист» проиграл два предыдущих матча. И команда очень хотела прервать серию неудач в матчах Первой лиги.
Счет в матче на 32-й минуте открыл «Пробой». Автором гола стал Николай Сикач.
После перерыва на поле в составе «Металлиста» вышел Егор Шерстюк. Его гол на 67-й минуте и спас харьковский клуб от поражения.
Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Ужгород, стадион «Авангард»
Металлист – Пробой – 1:1
Голы: Шерстюк, 67 – Сикач, 32
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тымчика
Поединок состоится 31 августа и начнется в 18:00 по Киеву