Металлист набрал первое очко. Результаты матчей дня в Первой лиге
Харьковчане сыграли вничью
Завершился третий матч субботнего игрового дня в Первой лиге. Металлист на своем поле сыграл вничью 1:1 с Пробоем и набрал первое очко в сезоне. Правда, у харьковчан есть встреча в запасе.
Ранее сегодня Ворскла проиграла Металлургу Запорожье, а Буковина одолела Викторию.
Первая лига. 4-й тур
Металлист – Пробой 1:1
Голы: Шерстюк, 67 – Сикач, 32
Буковина – Виктория 2:0
Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89
Ворскла – Металлург Запорожье 0:1
Гол: Кириченко, 52
Читайте также:Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги
Ну найдите наконец то тренера команде, иначе буде беда.
Тяжело пока входит в сезон команда Красникова...
