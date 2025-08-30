Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист набрал первое очко. Результаты матчей дня в Первой лиге
Первая лига
Металлист
30.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 18:19 | Обновлено 30 августа 2025, 18:26
Металлист набрал первое очко. Результаты матчей дня в Первой лиге

Харьковчане сыграли вничью

Металлист набрал первое очко. Результаты матчей дня в Первой лиге
ФК Металлист

Завершился третий матч субботнего игрового дня в Первой лиге. Металлист на своем поле сыграл вничью 1:1 с Пробоем и набрал первое очко в сезоне. Правда, у харьковчан есть встреча в запасе.

Ранее сегодня Ворскла проиграла Металлургу Запорожье, а Буковина одолела Викторию.

Первая лига. 4-й тур

Металлист – Пробой 1:1
Голы: Шерстюк, 67 – Сикач, 32

Буковина – Виктория 2:0
Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89

Ворскла – Металлург Запорожье 0:1
Гол: Кириченко, 52

По теме:
Андерсон РИБЕЙРО: «Мы должны быть креативными на поле»
Подолье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Ракицкий не помешал бы любой команде в Премьер-лиге»
Первая лига Украины Металлист Харьков Пробой Городенка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
Ну найдите наконец то тренера команде, иначе буде беда.
Ответить
0
Arera
Тяжело пока входит в сезон команда Красникова...
Ответить
0
