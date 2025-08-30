Металлист набрал первое очко. Результаты матчей дня в Первой лиге

Завершился третий матч субботнего игрового дня в Первой лиге. Металлист на своем поле сыграл вничью 1:1 с Пробоем и набрал первое очко в сезоне. Правда, у харьковчан есть встреча в запасе.

Ранее сегодня Ворскла проиграла Металлургу Запорожье, а Буковина одолела Викторию.

Первая лига. 4-й тур

Металлист – Пробой 1:1

Голы: Шерстюк, 67 – Сикач, 32

Буковина – Виктория 2:0

Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89

Ворскла – Металлург Запорожье 0:1

Гол: Кириченко, 52