Первая лига. Металлист и Пробой проводят матч 4-го тура. Стартовые составы
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 16:00
В субботу, 30 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграет с клубом «Пробой».
Сезон Первой лиги начался для «Металлиста» не совсем удачно. Команда проиграла «Ингульцу» (1:2) и «Агробизнесу» (0:1). А вот в матче 1/32 финала Кубка Украины «Металлист» со счетом 2:0 обыграл «Маяк».
«Пробой» дебютировал в Первой лиге. В первом матче команда о счетом 1:0 обыграла «Чернигов». Затем последовали два поражения. «Пробой» проиграл «Левому Берегу» (1:3) и «Буковине» (3:4).
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
