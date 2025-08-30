Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Металлист и Пробой проводят матч 4-го тура. Стартовые составы
Первая лига
Металлист
30.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 15:28 | Обновлено 30 августа 2025, 15:34
166
0

Первая лига. Металлист и Пробой проводят матч 4-го тура. Стартовые составы

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 16:00

30 августа 2025, 15:28 | Обновлено 30 августа 2025, 15:34
166
0
Первая лига. Металлист и Пробой проводят матч 4-го тура. Стартовые составы
ФК Металлист

В субботу, 30 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде сыграет с клубом «Пробой».

Сезон Первой лиги начался для «Металлиста» не совсем удачно. Команда проиграла «Ингульцу» (1:2) и «Агробизнесу» (0:1). А вот в матче 1/32 финала Кубка Украины «Металлист» со счетом 2:0 обыграл «Маяк».

«Пробой» дебютировал в Первой лиге. В первом матче команда о счетом 1:0 обыграла «Чернигов». Затем последовали два поражения. «Пробой» проиграл «Левому Берегу» (1:3) и «Буковине» (3:4).

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «На первых минутах было тяжело»
Дебютант Руха: «Хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне»
На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Металлист Харьков Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Футбол | 01 сентября 2025, 14:09 1
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера

Сенне Ламменс продолжит карьеру в АПЛ

Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31 августа 2025, 16:34 5
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб

В римском клубе все четко разъяснили

Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Футбол | 01.09.2025, 12:54
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01.09.2025, 07:11
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31.08.2025, 16:03
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 21
Баскетбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 4
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 40
Футбол
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 60
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем