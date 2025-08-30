Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа 2025

12:00. Буковина Черновцы – Виктория Сумы

14:00. Ворскла Полтава – Металлург Запорожье

16:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка

Турнирная таблица

12:00. Буковина Черновцы – Виктория Сумы

14:00. Ворскла Полтава – Металлург Запорожье

16:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка