Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа видеотрансляцию матчей 4-го тура
30 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 4-й тур, 30 августа 2025
- 12:00. Буковина Черновцы – Виктория Сумы
- 14:00. Ворскла Полтава – Металлург Запорожье
- 16:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка
Турнирная таблица
12:00. Буковина Черновцы – Виктория Сумы
14:00. Ворскла Полтава – Металлург Запорожье
16:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевской команды оценил игру «бело-синих» против «Маккаби»
Украинский форвард в ближайшее время должен присоединиться к «Жироне»