Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ворскла
30.08.2025 14:00 - : -
Металлург Зп
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 12:10 | Обновлено 30 августа 2025, 12:14
Смотрите 30 августа видеотрансляцию матчей 4-го тура

ФК Буковина Черновцы

30 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа 2025

  • 12:00. Буковина Черновцы – Виктория Сумы
  • 14:00. Ворскла Полтава – Металлург Запорожье
  • 16:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка

Турнирная таблица

12:00. Буковина Черновцы – Виктория Сумы

14:00. Ворскла Полтава – Металлург Запорожье

16:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка

