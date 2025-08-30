Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги

Состоялся второй матч субботней программы 4-го тура Первой лиги.

Ворскла, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ, принимала Металлург Запорожье. Полтавчане уступили 0:1 и потерпели первое поражение в сезоне.

Ворскла с 7 очками до матчей конкурентов осталась в топ-4, а вот Металлург добыл первую победу и набрал 4 пункта.

Первая лига. 4-й тур

Ворскла – Металлург Запорожье 0:1

Гол: Кириченко, 52