Украина. Первая лига30 августа 2025, 16:03 | Обновлено 30 августа 2025, 16:14
Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги
Металлург Запорожье победил в Полтаве
Состоялся второй матч субботней программы 4-го тура Первой лиги.
Ворскла, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ, принимала Металлург Запорожье. Полтавчане уступили 0:1 и потерпели первое поражение в сезоне.
Ворскла с 7 очками до матчей конкурентов осталась в топ-4, а вот Металлург добыл первую победу и набрал 4 пункта.
Первая лига. 4-й тур
Ворскла – Металлург Запорожье 0:1
Гол: Кириченко, 52
Встреча старых "друзей" в 1 лиге) Они и раньше в УПЛ играли, в основном, на равных, а выигрывал тот, кому больше повезёт... Сегодня больше повезло "Металлу", с чем его и поздравляю
Фантастика
