Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги
Первая лига
Ворскла
30.08.2025 14:00 – FT 0 : 1
Металлург Зп
Украина. Первая лига
Первое поражение в сезоне. Ворскла провела матч Первой лиги

Металлург Запорожье победил в Полтаве

ФК Ворскла

Состоялся второй матч субботней программы 4-го тура Первой лиги.

Ворскла, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ, принимала Металлург Запорожье. Полтавчане уступили 0:1 и потерпели первое поражение в сезоне.

Ворскла с 7 очками до матчей конкурентов осталась в топ-4, а вот Металлург добыл первую победу и набрал 4 пункта.

Первая лига. 4-й тур

Ворскла – Металлург Запорожье 0:1
Гол: Кириченко, 52

Ворскла Полтава Металлург Запорожье Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
roman75zpr
Встреча старых "друзей" в 1 лиге) Они и раньше в УПЛ играли, в основном, на равных, а выигрывал тот, кому больше повезёт... Сегодня больше повезло "Металлу", с чем его и поздравляю 
Singularis
Фантастика
