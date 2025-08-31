Ворскла – Металлург З – 0:1. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Ворскла» на своем поле сыграла с запорожским «Металлургом».

Хозяева владели преимуществом и с первых минут контролировали игру. Но первым забил «Металлург». Счет на 52-й минуте дальним ударом открыл Даниил Кириченко.

«Ворскла» старалась отыграться и проводила опасные атаки. Однако пробить голкипера «Металлурга» игрокам полтавского клуба так и не удалось.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

Ворскла Полтава – Металлург Запорожье – 0:1

Гол: Кириченко, 52

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча