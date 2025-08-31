Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Металлург З – 0:1. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор
Первая лига
Ворскла
30.08.2025 14:00 – FT 0 : 1
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 августа 2025, 13:37 |
25
0

Ворскла – Металлург З – 0:1. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор

Запорожский «Металлург» впервые выиграл, а «Ворскла» потерпела первое поражение в новом сезоне

31 августа 2025, 13:37 |
25
0
Ворскла – Металлург З – 0:1. Первая победа в сезоне. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В субботу, 30 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Ворскла» на своем поле сыграла с запорожским «Металлургом».

Хозяева владели преимуществом и с первых минут контролировали игру. Но первым забил «Металлург». Счет на 52-й минуте дальним ударом открыл Даниил Кириченко.

«Ворскла» старалась отыграться и проводила опасные атаки. Однако пробить голкипера «Металлурга» игрокам полтавского клуба так и не удалось.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

Ворскла Полтава – Металлург Запорожье 0:1

Гол: Кириченко, 52

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кириченко (Металлург Зп).
По теме:
Стало известно имя соперника Ворсклы в квалификации Q3 женской ЛЧ
ЛНЗ – Верес. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Забил в ворота бывшего клуба. Верес открыл счет в матче с ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлург Запорожье видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Футбол | 30 августа 2025, 20:10 16
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен

Все из-за поведения болельщиков

Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Футбол | 30 августа 2025, 19:59 2
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом

Украинец готов присоединиться к Марселю

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31.08.2025, 08:40
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
Футбол | 31.08.2025, 13:47
ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 11
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем