Новый клуб Судакова, победа Костюк, суперматч ПСЖ с Забарным

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 30 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб

Георгий стал игроком «Бенфики»

2A. Три отмененных гола: Реал с камбеком одолел Мальорку. Лунин не играл

Сливочные обыграли соперников со счетом 2:1 на Бернабеу в матче 3-го тура Ла Лиги

2B. Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

3A. Довбику доверились в конце матча. Рома минимально одолела новичка Серии А

Римляне победили «Пизу»

3B. Спасет ли Ванат? Третье поражение: Жирона без украинцев уступила Севилье

Красно-белые проиграли со счетом 0:2, Цыганков и Крапивцов пропустили поединок

4. Динамо и Шахтер узнали даты и время начала своих матчей в Лиге конференций

Оба клуба стартуют в турнире 2 октября 2025 года

5A. Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо

Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо

Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тымчика

6A. Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух

Харьковчане одержали уверенную победу

6B. Не без доли везения. Колос переиграл Эпицентр

Команда Костышина взяла 3 очка благодаря автоголу

6C. Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь

Команда ван Леувена реабилитировалась после посредственного первого тайма

7. Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

8. WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

9. В нужный момент. Пиастри красиво взял поул Гран-при Нидерландов

В Нидерландах Пиастри взял поул

10A. Кто фаворит Гран-при Нидерландов, откуда скорость Алонсо и провал Феррари

Анализ практик в Зандворте. Кто удивил, а кому следует улучшаться?

10B. Так какую же страну представляет экс-гроссмейстер Шевченко?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о запоребриковой реакции на вердикт ФИДЕ