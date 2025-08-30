Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбику доверились в конце матча. Рома минимально одолела новичка Серии А
Чемпионат Италии
Наполи
30.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 августа 2025, 23:44 | Обновлено 30 августа 2025, 23:53
319
0

Довбику доверились в конце матча. Рома минимально одолела новичка Серии А

Римляне победили «Пизу»

30 августа 2025, 23:44 | Обновлено 30 августа 2025, 23:53
319
0
Довбику доверились в конце матча. Рома минимально одолела новичка Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 30 августа, прошел матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Пиза» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Минимальную победу во встрече одержали «волкы». Автором единственного гола во встрече стал Матиас Суле, который забил на 55-й минуте.

Украинец Артем Довбик остался в запасе на этот матч и вышел на поле на 73-й минуте.

В параллельном матче чемпион Италии «Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» на 90+5 минуте.

Серия А. 2-й тур, 30 августа.

Пиза – Рома – 0:1
Гол: Суле, 55.

Пиза: Шемпер, Лузуарди (Калабрези 64), Канестрелли, Караччоло, Ангори (Леррис 83), Туре, Марин (Стенгс 83), Эбишер, Трамони (Квадрадо 64), Мейстер, Морео (Нзола 65).

Рома: Свилар, Эрмосо (Челик 82), Манчини, Ндика, Анхелиньо, Франса, Коне, Кристанте, Эль-Шаарави (Дибала 46), Фергюсон (Довбик 73), Суле.

Наполи – Кальяри – 1:0
Гол: Ангиса, 90+5.

Наполи: Мерет, Спинаццола (Оливера 81), Ди Лоренцо, Жезус (Буонджорно 68), Ррахмани, Лоботка, Мактоминей, Политано, де Брюйне (Ланг 81), Замбо-Ангисса, Лукка (Амброзино 75).

Кальяри: Каприле, Луперто, Мина, Дзаппа (Лувумбу 58), Эспозито (Борелли 66), Оберт, Палестра (Ди Пардо 83), Дейола, Пратти (Гаэтано 65), Адопо, Фолоруншо (Идрисси 83).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Пас не спас. Поражение Комо, ничья Пармы и Аталанты
Матиас Суле Рома Рим Серия A Пиза чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Наполи Кальяри
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 105
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан

Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 19:21 9
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/16 финала состоится 30 августа и начнется ориентировочно в 19:30

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Спасет ли Ванат? Третье поражение: Жирона без украинцев уступила Севилье
Футбол | 30.08.2025, 22:31
Спасет ли Ванат? Третье поражение: Жирона без украинцев уступила Севилье
Спасет ли Ванат? Третье поражение: Жирона без украинцев уступила Севилье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем