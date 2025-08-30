Довбику доверились в конце матча. Рома минимально одолела новичка Серии А

В субботу, 30 августа, прошел матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Пиза» и «Рома».

Минимальную победу во встрече одержали «волкы». Автором единственного гола во встрече стал Матиас Суле, который забил на 55-й минуте.

Украинец Артем Довбик остался в запасе на этот матч и вышел на поле на 73-й минуте.

В параллельном матче чемпион Италии «Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» на 90+5 минуте.

Серия А. 2-й тур, 30 августа.

Пиза – Рома – 0:1

Гол: Суле, 55.

Пиза: Шемпер, Лузуарди (Калабрези 64), Канестрелли, Караччоло, Ангори (Леррис 83), Туре, Марин (Стенгс 83), Эбишер, Трамони (Квадрадо 64), Мейстер, Морео (Нзола 65).

Рома: Свилар, Эрмосо (Челик 82), Манчини, Ндика, Анхелиньо, Франса, Коне, Кристанте, Эль-Шаарави (Дибала 46), Фергюсон (Довбик 73), Суле.

Наполи – Кальяри – 1:0

Гол: Ангиса, 90+5.

Наполи: Мерет, Спинаццола (Оливера 81), Ди Лоренцо, Жезус (Буонджорно 68), Ррахмани, Лоботка, Мактоминей, Политано, де Брюйне (Ланг 81), Замбо-Ангисса, Лукка (Амброзино 75).

Кальяри: Каприле, Луперто, Мина, Дзаппа (Лувумбу 58), Эспозито (Борелли 66), Оберт, Палестра (Ди Пардо 83), Дейола, Пратти (Гаэтано 65), Адопо, Фолоруншо (Идрисси 83).

