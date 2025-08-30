Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
30.08.2025 21:45 - : -
Кальяри
Италия
30 августа 2025, 20:20 |
10
0

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура чемпионата Италии

30 августа 2025, 20:20 |
10
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В субботу, 30 августа, состоится матч второго тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Наполи» и «Кальяри».

Встречу примет стадион «Стадио Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Кальяри
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Наполи Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Комментарии
