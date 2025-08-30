В субботу, 30 августа, состоится матч второго тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Наполи» и «Кальяри».

Встречу примет стадион «Стадио Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция