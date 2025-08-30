Италия30 августа 2025, 20:20 |
10
0
Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура чемпионата Италии
30 августа 2025, 20:20 |
10
0
В субботу, 30 августа, состоится матч второго тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Наполи» и «Кальяри».
Встречу примет стадион «Стадио Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – КальяриСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 112
Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку
Футбол | 30 августа 2025, 15:37 13
Украинский полузащитник ждет решения некоторых бюрократических процедур
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Футбол | 30.08.2025, 20:36
Футбол | 29.08.2025, 23:02
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 16:24 7
29.08.2025, 08:29
28.08.2025, 23:06 1
Футбол
29.08.2025, 08:33
29.08.2025, 00:22 2
29.08.2025, 19:58
29.08.2025, 00:36 106