Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Парижане разобрались с «Тулузой»
В субботу, 30 августа, прошел матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Тулуза» и «ПСЖ».
Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Чемпион Франции уничтожил соперника со счетом 6:3.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе и сыграл в паре с Лукасом Беральдо.
Хет-трик в матче оформил хавбек Жуан Невеш, дубль с пенальти организовал Усман Дембеле. Еще один гол забил Брэдли Баркола.
«Тулуза» имела возможность забить с пенальти, но Люка Шевелье отразил одиннадцатиметровый.
«ПСЖ» после трех туров набрал девять очков, у «Тулузы» осталось шесть баллов.
Лига 1. 3-й тур, 30 августа.
Тулуза – ПСЖ – 3:6
Голы: Крессвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невеш, 7, 14, 78, Баркола, 9, Дембеле, 31 (п), 50 (п).
Тулуза: Рест, Металли (Кумбасса 79), Сидибе (Эджума 63), Маккензи, Крессвелл, Николайсен (Каманзи 63), Деннум, Гбоо, Касерес, Сауэр (Восса 63), Магри (Идальго 70).
ПСЖ: Шевалье, Мендеш (Пачо 46), Хакими, Бералдо, Забарный, Руис, Витинья (Заир-Эмери 46), Невеш, Барколя (Мбае 75), Дембеле (Рамуш 70), Дуэ (Кварацхелия 63).
Нант – Осер – 1:0
Голы: Мостафа, 8.
