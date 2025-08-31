Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Чемпионат Франции
Тулуза
30.08.2025 22:05 – FT 3 : 6
ПСЖ
Франция
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 30 августа, прошел матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Тулуза» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Чемпион Франции уничтожил соперника со счетом 6:3.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе и сыграл в паре с Лукасом Беральдо.

Хет-трик в матче оформил хавбек Жуан Невеш, дубль с пенальти организовал Усман Дембеле. Еще один гол забил Брэдли Баркола.

«Тулуза» имела возможность забить с пенальти, но Люка Шевелье отразил одиннадцатиметровый.

«ПСЖ» после трех туров набрал девять очков, у «Тулузы» осталось шесть баллов.

Лига 1. 3-й тур, 30 августа.

Тулуза – ПСЖ – 3:6
Голы: Крессвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невеш, 7, 14, 78, Баркола, 9, Дембеле, 31 (п), 50 (п).

Тулуза: Рест, Металли (Кумбасса 79), Сидибе (Эджума 63), Маккензи, Крессвелл, Николайсен (Каманзи 63), Деннум, Гбоо, Касерес, Сауэр (Восса 63), Магри (Идальго 70).

ПСЖ: Шевалье, Мендеш (Пачо 46), Хакими, Бералдо, Забарный, Руис, Витинья (Заир-Эмери 46), Невеш, Барколя (Мбае 75), Дембеле (Рамуш 70), Дуэ (Кварацхелия 63).

Нант – Осер – 1:0

Голы: Мостафа, 8.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

По теме:
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Тулуза – ПСЖ – 3:6. Забарный стал свидетелем голопада. Видеообзор матча
Тулуза чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Жоау Невеш Усман Дембеле пенальти Люка Шевалье Брэдли Баркола
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Viktor Shuper
непоганий тенісний сет 
Перший Серед Рівних
Забавний цілих три гола допустив. Пора на лавочку, сидіти поруч із своїм другом Сафоновим як у літаку.
