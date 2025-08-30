30 августа на Стадиум де Тулуз пройдет матч 3-го тура Лиги 1 Франции, в котором Тулуза встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

Тулуза

Команда в 2022-м году вернулась в элитный дивизион страны. А в следующем сезоне, удержавшись там, сумели еще и добыть первый серьезный трофей - она выиграла национальный футбольный кубок. Несмотря на такой успех, тогда сменили наставника - с тех пор пост занимает Карлес Мартинес Новель. С ним французы вышли в плей-офф Лиги Европы. Но на внутренней арене результаты оставались довольно посредственными. В прошлом сезоне с десятком побед и 42 очками замкнули топ-10 в итоговой таблице Лиги 1.

В новый сезон клуб вошел с заметно обновленном составе - особенно выделяется продажа Абухляля, который забил в прошлом чемпионате семь голов. Но все равно получилось начать с пары сухих побед. Сначала единственный поздний мяч Сидибе помог вырвать победу на поле Ниццы. А потом оформили солидные 2:0 дома с Брестом.

ПСЖ

Клуб в прошлом сезоне добился долгожданного успеха. Постоянные победы на внутренней арене уже мало кем серьезно воспринималась. Но Луис Энрике взял наконец-то титул и в Лиге чемпионов. Причем с победой 5:0 над Интером в финале! Впрочем, без определенных пятен на Солнце не обходилось. На клубном чемпионате мира, уверенно пройдя в финал, там французы были разгромлены 0:3 Челси. Потом и в Суперкубке УЕФА проигрывали в два мяча Тоттенхэму. Но успели в концовке сровнять, а потом и вырвать трофей в послематчевой серии.

Тогда проявил себя один из новичков, Шевалье. Он довольно неожиданно сменил Доннарумму в рамке. Чуть позже дожали Борнмут и забрали оттуда Забарного. Илья сразу же вышел в основе и помог начать чемпионат с сухой победе 1:0 на поле Нанта. Итог повторился с Анже дома, но там отыграл в центре обороны капитан, Маркиньос.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне были у гранда проблемы. Но в прошлом сезоне уже чемпион дважды побеждал, причем не пропуская.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в серьезную борьбу от хозяев. Но ПСЖ прагматичен - ставим на них, но с форой -1 гол (коэффициент - 1,63).