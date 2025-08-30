Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Тулуза
30.08.2025 22:05 - : -
ПСЖ
Франция
30 августа 2025, 08:50 |
Смотрите 30 августа в 22:05 по Киеву матч Лиги 1

Илья Забарный

В субботу, 30 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Тулуза» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Тулуза – ПСЖ
