Тулуза – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа в 22:05 по Киеву матч Лиги 1
В субботу, 30 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Тулуза» и «ПСЖ».
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Тулуза – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тулуза – ПСЖСмотреть трансляцию
