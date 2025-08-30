Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь
Премьер-лига
Кривбасс
30.08.2025 13:00 – FT 2 : 1
Оболонь
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 15:29 | Обновлено 30 августа 2025, 15:33
435
2

Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь

Команда ван Леувена реабилитировалась после посредственного первого тайма

30 августа 2025, 15:29 | Обновлено 30 августа 2025, 15:33
435
2
Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кривбасс» – «Оболонь» - 2:1

Голы: Твердохлеб, 59, 70 (пен.) – Теслюк, 87

Предупреждения: Конате, 12, Твердохлеб, 67, Араухо, 84 – Чех, 67

«Кривбасс»: Кемкин – Боржес, Вилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб (Бекавац, 84), Араухо, Задерака – Мендоза, Парако (Каменский, 65), Лин (Я. Шевченко, 83).

«Оболонь»: Федоровский – Е. Шевченко, Дубко, Курко, Семенов, Суханов (Е. Пасич, 46) – Черненко (Е. Прокопенко, 60), Чех (Кулаковский, 77), Слободян – Устименко (Теслюк, 60), Нестеренко (Черный, 72).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 14 (4) – 8 (4)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 3.

КРИВБАСС - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь отчеты Егор Твердохлеб
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
