Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь
Команда ван Леувена реабилитировалась после посредственного первого тайма
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Кривбасс» – «Оболонь» - 2:1
Голы: Твердохлеб, 59, 70 (пен.) – Теслюк, 87
Предупреждения: Конате, 12, Твердохлеб, 67, Араухо, 84 – Чех, 67
«Кривбасс»: Кемкин – Боржес, Вилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб (Бекавац, 84), Араухо, Задерака – Мендоза, Парако (Каменский, 65), Лин (Я. Шевченко, 83).
«Оболонь»: Федоровский – Е. Шевченко, Дубко, Курко, Семенов, Суханов (Е. Пасич, 46) – Черненко (Е. Прокопенко, 60), Чех (Кулаковский, 77), Слободян – Устименко (Теслюк, 60), Нестеренко (Черный, 72).
Арбитр: Александр Каленов (Львов).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в створ): 14 (4) – 8 (4)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 3.
Температура: 32°C
