Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 13:44 | Обновлено 30 августа 2025, 13:45
Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 4 тура УПЛ

Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс.

В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский Кривбасс сыграет против столичной Оболони.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.

Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Помог стандарт. Твердохлеб открыл счет в матче Кривбасс – Оболонь
Полузащитник Динамо получил дебютный вызов в национальную сборную
Первая лига. Буковина в матче четвертого тура обыграла Викторию
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
