Украина. Премьер лига30 августа 2025, 13:44 | Обновлено 30 августа 2025, 13:45
121
0
Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют матч 4 тура УПЛ
30 августа 2025, 13:44 | Обновлено 30 августа 2025, 13:45
121
0
В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский Кривбасс сыграет против столичной Оболони.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.
Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября
Футбол | 29 августа 2025, 16:16 3
Специалист расхвалил Эдуардо Герреро
Футбол | 30.08.2025, 13:40
Футбол | 29.08.2025, 21:53
Теннис | 30.08.2025, 12:33
Комментарии 0
Популярные новости
29.08.2025, 00:22 2
28.08.2025, 23:44 1
28.08.2025, 19:47 9
28.08.2025, 11:02 26
29.08.2025, 14:53 290
28.08.2025, 23:06 1
28.08.2025, 16:24 6
29.08.2025, 00:36 106