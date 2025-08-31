Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Он играет там, где нам нужно на поле»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 04:25 |
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Он играет там, где нам нужно на поле»

Нидерландский коуч дал пресс-конференцию после матча 4-го тура УПЛ

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Он играет там, где нам нужно на поле»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен дал пресс-конференцию после матча четвертого тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Оболонь»:

– В первом тайме мне не очень понравилась наша игра в атаке. Я думаю, что нам нужно было добавить немного больше энергии и агрессии. Но мы внесли коррективы и просили футболистов действовать проще, быстрее, чтобы контролировать мяч. Сначала мы играли дальними передачами в никуда. После первого тайма объяснили ребятам, чтобы они играли проще. Один в один, что привело к результату. Мы забили два гола. Хороший мяч после углового и с пенальти.

Повели 2:0, но впоследствии увидели, что команда начала немного терять энергию, что привело к тому, что дали сопернику создать этот опасный момент, который привел к голу. Концовка получилась нервной, но мы удержали победу и заработали три очка. Отмечу хорошую игру наших молодых футболистов, они молодцы.

– В команде много новых молодых футболистов. Довольны ли вы их прогрессом?

– Сейчас у нас много молодых игроков, с которыми стараемся не слишком экспериментировать, потому что они все еще выступают нестабильно. Поэтому, да, им нужно еще больше тренироваться и достигать более стабильного уровня.

– Сегодня команда продемонстрировала прекрасную игру, несмотря на то, что матч был сложным. Егор Твердохлеб оформил дубль. Как вы это прокомментируете?

– Думаю, мы медленно вошли в игру. В начале нашим игрокам было трудно адаптироваться к температуре, поэтому это немного затормозило наш темп, хотя мы с самого начала планировали играть в более высоком темпе. В первом тайме это не привело к каким–либо моментам, но во втором мы это исправили, начали действовать быстрее и забили голы. Первый – после хорошего углового от Мендозы и классного завершения от Егора. Затем была атака на ворота соперника, которая завершилась пенальти из–за игры рукой их защитника. Итак, я доволен вторым таймом, особенно тем, что мы повели 2:0. Менее доволен тем, что все же пропустили в конце матча.

– Сегодня снова Каменский играл на позиции форварда, хотя его позиция – полузащитник. Как вы это прокомментируете? Планируете ли продолжать эксперименты?

– На данный момент Александр играет там, где нам нужно на поле. Он умный парень, может действовать на разных позициях, поэтому мы его и используем там, где нужно. Сейчас я не привязываю его к роли чистого полузащитника, потому что он может сыграть и на фланге, и помочь в центре поля.

– Показалось, что сегодня «Кривбасс» не играл с такой «высокой» линией обороны, как обычно. Как вы это объясните?

– Мы пытались больше контролировать игру. Иногда действительно поднимались высоко, даже слишком, особенно с учетом ветра на поле. Но в целом ребята хорошо справились, и в этом мы прогрессируем. Поэтому я доволен тем, как действовали защитники – и когда поднимались, и когда опускались глубже.

– Впереди пауза в чемпионате. Какие у команды планы на эти две недели?

– Сначала несколько дней отдыха, чтобы восстановить силы, а после выходных – снова возвращаемся к подготовке к следующему домашнему матчу.

Ранее игроки «Кривбасса» отреагировали на жребий Кубка Украины.












