Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Легко не будет». Игроки Крибвасса отреагировали на жребий Кубка Украины
Кубок Украины
29 августа 2025, 14:05 |
Команда из Кривого Рога встретится с ФК «Чернигов»

ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Футболисты криворожского «Кривбасса» отреагировали на жребий 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которого их команда встретится с ФК «Чернигов»:

Владимир Маханьков:

– Мы будем готовиться и настраиваться на победу, ведь нам нужно пройти как можно дальше в Кубке и побеждать в каждом матче. Сейчас мы сосредоточены на чемпионате, а потом начнем подготовку к кубковой игре.

Владимир Виливальд:

– Очень хороший соперник, играет в Первой лиге. Знаю, что в составе есть экс-игрок «Кривбасса» Дмитрий Фатеев. Сильная и крепкая команда, будет интересно против них сыграть.

Богдан Хома:

– Впечатления хорошие, соперник достойный. Команда боевая, ведь представляет Первую лигу. Легко не будет, но я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше – к нашей цели.

Ранее Бакари Конате назвал свои цели в составе «Кривбасса».

Кривбасс Кривой Рог Кубок Украины по футболу Чернигов Владимир Маханьков Богдан Хома Владимир Виливальд
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
