«Легко не будет». Игроки Крибвасса отреагировали на жребий Кубка Украины
Команда из Кривого Рога встретится с ФК «Чернигов»
Футболисты криворожского «Кривбасса» отреагировали на жребий 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которого их команда встретится с ФК «Чернигов»:
Владимир Маханьков:
– Мы будем готовиться и настраиваться на победу, ведь нам нужно пройти как можно дальше в Кубке и побеждать в каждом матче. Сейчас мы сосредоточены на чемпионате, а потом начнем подготовку к кубковой игре.
Владимир Виливальд:
– Очень хороший соперник, играет в Первой лиге. Знаю, что в составе есть экс-игрок «Кривбасса» Дмитрий Фатеев. Сильная и крепкая команда, будет интересно против них сыграть.
Богдан Хома:
– Впечатления хорошие, соперник достойный. Команда боевая, ведь представляет Первую лигу. Легко не будет, но я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше – к нашей цели.
