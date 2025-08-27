Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Кривбасса: «Хочу войти в число лучших центральных защитников УПЛ»
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 16:13
Бакари Конате озвучил свои цели в Премьер-лиге

ФК Кривбасс. Бакари Конате

Центральный защитник «Кривбасса» Бакари Конате прокомментировал начало сезона и поделился мнениями о сотрудничестве с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном.

– В этом сезоне ты уже сыграл в трех матчах. Как чувствуешь себя физически?

– Чувствую себя отлично – как физически, так и ментально. Я готов и очень мотивирован играть еще больше.

– В прошлом сезоне ты провел всего 12 матчей в УПЛ. Это по адаптации или были другие причины?

– Адаптация была несложной, но больше всего меня истощали именно травмы.

– Какие впечатления от работы с Патриком ван Леувеном?

– На футбольном поле искренняя коммуникация между тренером и игроком раскрывает главную истину спорта: взаимное доверие – основа прогресса. Это уважение, поддержка и общая ответственность. В этом взаимодействии каждый играет немаловажную роль: один – наставляет, другой – старается. И именно это доверие превращает усилия в победы.

– У Патрика большой опыт работы с молодыми игроками. Каковы его основные принципы в команде?

– Работа, дисциплина, решительность. Но прежде всего – дисциплина.

- Есть ли личные цели на этот сезон?

– Да, хочу войти в число лучших центральных защитников чемпионата УПЛ, – заявил малиец.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
