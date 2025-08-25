Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бар ЛИН: «Контролировали темп и сделали свое дело»
Кубок Украины
25 августа 2025, 12:14 | Обновлено 25 августа 2025, 12:15
Бар ЛИН: «Контролировали темп и сделали свое дело»

Израильский полузащитник прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Украины

ФК Кривбасс. Бар Лин

Израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором его команда со счетом 3:0 одолела «Куликов–Белку»:

– Как вы прокомментируете сегодняшний матч?

– Начало было довольно сложным, но со временем мы взяли игру под контроль. Контролировали темп и сделали свое дело. Да, мы выполнили свою задачу.

– Сегодня вы впервые вышли в стартовом составе «Кривбасса». Какие ощущения, какие эмоции?

– Для меня это очень волнительный момент – дебют в стартовом составе «Кривбасса». Перед игрой немного нервничал, но когда вышел на поле, все стало естественным, уверенным. Мы сделали то, что должны были сделать – это самое главное.

– Поделитесь своими эмоциями после забитых голов.

– Это были очень сильные эмоции. Я был счастлив – забить два мяча, это невероятное чувство. Надеюсь, что смогу делать это еще много раз, не только сегодня.

– Мы видели, сразу после матча вы общались с Патриком ван Леувеном и Ори Дэвидом. Что они вам сказали?

– Они сказали, что есть вещи, которые мне еще нужно улучшить. Но они рады за меня – что я смог забить два гола. В то же время подчеркнули, что есть над чем работать – над конкретными аспектами игры.

– Третий гол в матче стал настоящим украшением игры. Приходилось ли вам раньше забивать подобные мячи?

– Да, мой первый гол в карьере был похожим. Я люблю бить издалека, из–за пределов штрафной. Надеюсь, еще не раз смогу так забить – в составе «Кривбасса».

Ранее Патрик ван Леувен прокомментировал матч с «Куликов–Белкой».

Кривбасс Кривой Рог Бар Лин Куликов-Белка Кубок Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
