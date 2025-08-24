Патрик ван ЛЕУВЕН: «Эта игра была для него полезной»

Нидерландский коуч криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором его подопечные со счетом 3:0 одолели «Куликов-Белку»:

– Мистер, как в целом оцените сегодняшнюю победу?

– Считаю, что мы очень медленно начали. Долгая дорога и недостаток энергии сказались с первых минут. Однако мы оставались в игре, если можно так сказать – в дальнейшем не дали сопернику ни единого шанса. В перерыве мы внесли коррективы, и во втором тайме темп вырос. Мы забили три гола за 15 минут. Так что, в целом, это хороший результат после тяжелой поездки.

– Можно ли сказать, что разговор в перерыве существенно повлиял на команду?

– Да, мне хочется верить, что игроки начинают понимать, почему нужно как можно быстрее решать судьбу матча, особенно когда играешь с командой другого уровня. И они действительно быстро все исправили во втором тайме. Я доволен, что игра пошла так, как мы хотели. Хотя хотелось бы, чтобы это произошло раньше – еще в первом тайме. Но я доволен результатом. Все хорошо, мы достигли того, для чего приехали – победили и прошли дальше.

– Как вы оцените дебют Бара Лина в основном составе сегодня?

– Как и команда, Бар немного медленно начал, но во втором тайме забил гол, что придало ему энергии. Затем он забил фантастический второй мяч – мощным ударом издали.

– Артур Микитишин сегодня не вышел на поле, хотя приехал с командой. В чем причина?

– Было небольшое повреждение. Мы действовали разумно и решили не рисковать – поэтому он сегодня не играл.

– Также сегодня в старте дебютировал Флорес. Он уже адаптировался?

– Его адаптация еще продолжается. Ему еще нужно привыкнуть ко многим новым вещам. Но эта игра была для него полезной – он получил игровые минуты и почувствовал, что значит быть частью «Кривбасса».

– Каковы дальнейшие планы команды?

– Сегодня мы отправляемся в долгий путь обратно в Кривой Рог, отдыхаем и начинаем подготовку к следующему матчу против «Оболони».

