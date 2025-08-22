Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс изучает вариант подписания венесуэльского форварда
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 05:41 | Обновлено 22 августа 2025, 06:12
Кривбасс изучает вариант подписания венесуэльского форварда

Хуниор Паредес из Пуэрто-Кабельо может стать игроком криворожского клуба

Академия Пуэрто-Кабельо. Хуниор Паредес

Криворожский «Кривбасс» рассматривает возможность усиления атакующей линии и ведет поиск еще одного форварда их Венесуэлы.

Среди потенциальных новичков – 24-летний венесуэльский нападающий Хуниор Паредес, который сейчас выступает за «Академию Пуэрто-Кабельо».

Паредес привлек внимание благодаря яркой игре в Копа Судамерикана – южноамериканском аналоге Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше он отметился 6 голами и 1 ассистом в 7 матчах, войдя в число самых результативных игроков турнира.

Форвард имеет неплохой опыт выступлений в разных чемпионатах. В профессиональной карьере Паредес играл за команды «Зулия», «Монтевидео Сити Торке», «Атлетико Морелия» и «Эстудиантес де Мерида».

С 2025 года он защищает цвета «Академии Пуэрто-Кавельо», всего в текущем сезоне забил 11 голов в 20 матчах. Паредес получал вызовы в молодежную сборную Венесуэлы U-20, за которую провел 3 поединка. Рост нападающего – 185 см.

Кривбасс Кривой Рог чемпионат Венесуэлы по футболу трансферы УПЛ трансферы Копа Судамерикана
Николай Степанов Источник: Бей-беги
Комментарии
