В воскресенье, 24 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины между «Куликов-Белкой» и «Кривбассом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Куликов-Белка

В прошлом сезоне Второй лиги коллектив набрал 31 очко за 18 игр и занял 4 место, отстав от зоны переходных игр от «Скалы 1911» всего на 2 балла. Также команда выступала в кубке, где смогла пройти винницкую «Ниву», однако проиграла городенковскому «Пробою» в серии пенальти на стадии 1/32 финала.

Летом коллектив усилился свободными агентами клубов Первой лиги и УПЛ. За 3 игры в новом сезоне чемпионата клуб набрал 4 очка (1 победа, 1 ничья и 1 поражение) и пока занимает 8 место собственной группы.

Кривбасс

Криворожский коллектив практически попал в еврокубки в прошлом сезоне – до 4-й позиции и места в квалификации ЛК команде не хватило всего 1 очка. Всего «Кривбасс» набрал 47 зачетных пунктов за 30 игр и занял 5 место. В Кубке Украины 2024/25 клуб вылетел в первом же для себя матче 1/8 финала, проиграв «Полессю« со счетом 2:1.

Летом команду возглавил новый тренер – Патрик ван Леувен, ранее работавший в «Металлисте 1925». Новый сезон УПЛ коллектив начал с поражения в матче с «Колосом», однако впоследствии криворожцы одержали победы в играх против «Металлиста 1925» и «Зари», поэтому сейчас с 6-ю баллами на счету занимают 7-е место турнирной таблицы.

Личные встречи

Команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Кривбасс» пропустил 26 голов в прошлом сезоне УПЛ – 4-й лучший показатель среди всех команд.

«Куликов-Белка» пропустили 17 мячей в прошлом сезоне Второй лиги – 2-й лучший результат среди команд группы А.

В 9 домашних играх прошлого сезона чемпионата «Куликов-Белка» набрали 19 баллов – 3-й лучший показатель среди всех команд чемпионата.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кривбасса» с форой -2 и коэффициентом 1.58.