Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куликов-Белка – Кривбасс – 0:3. Победа за 5 минут. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Куликов-Белка
24.08.2025 14:00 – FT 0 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 16:11 | Обновлено 24 августа 2025, 16:16
861
0

Куликов-Белка – Кривбасс – 0:3. Победа за 5 минут. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 1/32 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 16:11 | Обновлено 24 августа 2025, 16:16
861
0
Куликов-Белка – Кривбасс – 0:3. Победа за 5 минут. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговая команда «Куликов-Белка» и участник УПЛ «Кривбасс» из Кривого Рога.

Матч сыграли на стадионе «Куликов Арена».

В первом тайме команды мячей не забивали. Представитель Второй лиги оказался не столь простым соперником для подопечных Патрика ван Леувена.

В начале второго тайма «Кривбасс» сумел забить сразу три мяча. Дублем отличился Бар Лин, а также гол с пенальти забил Твердохлеб

Кубок Украины. 1/32 финала

Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3

Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пенальти)

Куликов-Белка: (старт) Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос

Кривбасс: (старт) Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Бар Лин (Кривбасс).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Бар Лин (Кривбасс).
По теме:
Близко к сенсации. Рух совершил камбэк и обыграл Кормил в Кубке Украины
Голкипер Кудровки – о вылете из Кубка: «Команды боялись пропустить»
Дубль Бар Лина и пенальти Твердохлеба. Кривбасс разбил соперника в Кубке
Куликов-Белка Кривбасс Кривой Рог Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Бар Лин Егор Твердохлеб пенальти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23 августа 2025, 22:38 1
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом

«Шпоры» победили 2:0

Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 августа 2025, 16:06 0
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 22:30 по Киеву

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24.08.2025, 11:00
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Футбол | 23.08.2025, 21:02
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
22.08.2025, 20:12 8
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 1
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем