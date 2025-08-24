Куликов-Белка – Кривбасс – 0:3. Победа за 5 минут. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 1/32 финала Кубка Украины
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговая команда «Куликов-Белка» и участник УПЛ «Кривбасс» из Кривого Рога.
Матч сыграли на стадионе «Куликов Арена».
В первом тайме команды мячей не забивали. Представитель Второй лиги оказался не столь простым соперником для подопечных Патрика ван Леувена.
В начале второго тайма «Кривбасс» сумел забить сразу три мяча. Дублем отличился Бар Лин, а также гол с пенальти забил Твердохлеб
Кубок Украины. 1/32 финала
Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3
Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пенальти)
Куликов-Белка: (старт) Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос
Кривбасс: (старт) Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин
Видео голов и обзор матча
События матча
