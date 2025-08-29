Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кривбасс
30.08.2025 13:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 30-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Патрика ван Леувена постепенно набирает обороты на фоне неудачного старта сезона, тогда как коллектив Александра Антоненко их и не собирается сбрасывать. Разница лишь в том, что «Оболонь» впервые сыграет против соперников с амбициями на попадание в еврокубки, тогда как у «Кривбасса» в календаре уже остались позади «Колос» (1:2) и «Заря» (3:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Кривбасс
30 августа 2025 -
13:00
Оболонь
Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
