В субботу, 30 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

Кривбасс

После того, как команду в конце прошлого сезона покинул Юрий Вернидуб, криворожский клуб возглавил Патрик ван Леувен, который прекрасно руководил «Зорей», но после того подмочил себе репутацию, проведя неоднозначные несколько месяцев во главе «Шахтера» и все же не выполнив задач с «Металлистом 1925».

И интересно, что в трех стартовых турах тренер как раз играл против двух своих бывших команд. Только в первом туре «Кривбасс» уступил «Колосу», а затем ван Леувен отомстил за досрочное увольнение «Металлисту 1925», победив со счетом 2:0, и напомнил о себе луганской «Зари», которую его нынешние подопечные одолели со счетом 3:2.

В новой строящейся команде большую роль играют венесуэльцы. Самыми яркими из них являются центрфорвард Парако, который заставил забыть о прошлогоднем нападающем Сосе, и вингер Мендоса, который тоже стал уверенным игроком основы, забивая и ассистируя.

Также «Кривбасс» начал путь в Кубке Украины, уверенно разгромив 3:0 «Куликов-Белку».

Оболонь

«Оболонь» подтвердила репутацию «семейного» клуба, после ухода главного тренера Сергея Шищенко в «Буковину» назначив его ассистента Александра Антоненко. Новый тренер исповедует те же принципы игры – максимальное внимание на защиту и ставка на быстрые контратаки. Благодаря этому в трех матчах киевляне набрали целых семь очков, пропустив при этом только один гол – после нулевой ничьей с «Металлистом 1925» были победы над «Александрией» и «Рухом».

Большую роль в команде играет Сергей Суханов, буквально затычка проблемных позиций. У него есть опыт игры и в нападении, и на позиции вингера, и на фланге защиты, а его коронные дальние удары приносят команде очки, как это было, например, с той же «Александрией».

В Кубке Украины «пивовары» резервным составом уступили «Металлисту 1925» со счетом 0:2, явно сделав ставку на чемпионат.

История встреч

В пяти матчах между командами в новейшей истории клубов «пивовары» не то что не побеждали, но и не забивали, трижды проиграв по 0:1 и дважды сыграв в нулевую ничью.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилливальд, Конате, Боржес – Араухо, Задерака – Микитишин, Твердохлеб, Мендоса – Парако

«Оболонь»: Марченко – Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко – Чех, Кулаковский, Слободян – Бичек, Устименко

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем традиционный вертикальный футбол от криворожской команды, который все же сломает киевскую защиту и забьет, наконец, минимум дважды.