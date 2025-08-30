Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кривбасс
30.08.2025 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 08:23 | Обновлено 30 августа 2025, 08:24
38
0

Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Как справятся криворожские венесуэльцы с эшелоном киевской защиты?

30 августа 2025, 08:23 | Обновлено 30 августа 2025, 08:24
38
0
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс

В субботу, 30 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Кривбасс

После того, как команду в конце прошлого сезона покинул Юрий Вернидуб, криворожский клуб возглавил Патрик ван Леувен, который прекрасно руководил «Зорей», но после того подмочил себе репутацию, проведя неоднозначные несколько месяцев во главе «Шахтера» и все же не выполнив задач с «Металлистом 1925».

И интересно, что в трех стартовых турах тренер как раз играл против двух своих бывших команд. Только в первом туре «Кривбасс» уступил «Колосу», а затем ван Леувен отомстил за досрочное увольнение «Металлисту 1925», победив со счетом 2:0, и напомнил о себе луганской «Зари», которую его нынешние подопечные одолели со счетом 3:2.

В новой строящейся команде большую роль играют венесуэльцы. Самыми яркими из них являются центрфорвард Парако, который заставил забыть о прошлогоднем нападающем Сосе, и вингер Мендоса, который тоже стал уверенным игроком основы, забивая и ассистируя.

Также «Кривбасс» начал путь в Кубке Украины, уверенно разгромив 3:0 «Куликов-Белку».

Оболонь

«Оболонь» подтвердила репутацию «семейного» клуба, после ухода главного тренера Сергея Шищенко в «Буковину» назначив его ассистента Александра Антоненко. Новый тренер исповедует те же принципы игры – максимальное внимание на защиту и ставка на быстрые контратаки. Благодаря этому в трех матчах киевляне набрали целых семь очков, пропустив при этом только один гол – после нулевой ничьей с «Металлистом 1925» были победы над «Александрией» и «Рухом».

Большую роль в команде играет Сергей Суханов, буквально затычка проблемных позиций. У него есть опыт игры и в нападении, и на позиции вингера, и на фланге защиты, а его коронные дальние удары приносят команде очки, как это было, например, с той же «Александрией».

В Кубке Украины «пивовары» резервным составом уступили «Металлисту 1925» со счетом 0:2, явно сделав ставку на чемпионат.

История встреч

В пяти матчах между командами в новейшей истории клубов «пивовары» не то что не побеждали, но и не забивали, трижды проиграв по 0:1 и дважды сыграв в нулевую ничью.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилливальд, Конате, Боржес – Араухо, Задерака – Микитишин, Твердохлеб, Мендоса – Парако

«Оболонь»: Марченко – Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко – Чех, Кулаковский, Слободян – Бичек, Устименко

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем традиционный вертикальный футбол от криворожской команды, который все же сломает киевскую защиту и забьет, наконец, минимум дважды.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
30 августа 2025 -
13:00
Оболонь
Кривбасс ТБ 1.5 2.16 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
ФИЛИППОВ: «Атмосфера в Полесье отличная, а условия лучше, чем в Бельгии»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»

Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша

Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Футбол | 29 августа 2025, 19:16 7
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами

Донецкий клуб хотел заполучить Александра Назаренко

Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Футбол | 30.08.2025, 01:16
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 116
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем