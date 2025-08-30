Не без доли везения. Колос переиграл Эпицентр

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» - «Эпицентр» - 1:0

Голы: Григоращук (аг), 64

Предупреждения: Козик, 26 – Климец, 61

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, И. Красничи, Козик, Понедельник – Ррапай (А. Красничи, 90+2), Элиас, Гагнидзе (А. Демченко, 90+3) – Гусол (Салабай, 87), Алефиренко (Кане, 81), Климчук (Третьяков, 79)

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош (Бендера, 69), Григоращук, Мороз, Танчик (В. Кристин, 19) – Борячук (Беженарь, 69), Запорожец (Е. Демченко, 76), Миронюк, Сифуэнтес (Янаков, 77) – Супряга

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 10 (6) – 11 (7)

Угловые: 8 – 2

Оффсайды: 5 – 2

КОЛОС – ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C