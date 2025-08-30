Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не без доли везения. Колос переиграл Эпицентр
Премьер-лига
Колос Ковалевка
30.08.2025 15:30 – FT 1 : 0
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 17:33 | Обновлено 30 августа 2025, 17:40
431
1

Не без доли везения. Колос переиграл Эпицентр

Команда Костышина взяла 3 очка благодаря автоголу

30 августа 2025, 17:33 | Обновлено 30 августа 2025, 17:40
431
1
Не без доли везения. Колос переиграл Эпицентр
УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» - «Эпицентр» - 1:0

Голы: Григоращук (аг), 64

Предупреждения: Козик, 26 – Климец, 61

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, И. Красничи, Козик, Понедельник – Ррапай (А. Красничи, 90+2), Элиас, Гагнидзе (А. Демченко, 90+3) – Гусол (Салабай, 87), Алефиренко (Кане, 81), Климчук (Третьяков, 79)

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош (Бендера, 69), Григоращук, Мороз, Танчик (В. Кристин, 19) – Борячук (Беженарь, 69), Запорожец (Е. Демченко, 76), Миронюк, Сифуэнтес (Янаков, 77) – Супряга

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 10 (6) – 11 (7)

Угловые: 8 – 2

Оффсайды: 5 – 2

КОЛОС – ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

По теме:
Колос – Эпицентр – 1:0. Ковалевцы не забивали. Видео автогол и обзор
Вторая лига. Ничья Пенэула, победа ФК Ужгород. Результаты 5-го тура
ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский Колос - Эпицентр отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 15:33 9
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/16 финала состоится 30 августа и начнется ориентировочно в 19:30

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 2
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

С игроками сборной Украины. Составы команд на матч УПЛ
Футбол | 30.08.2025, 16:51
С игроками сборной Украины. Составы команд на матч УПЛ
С игроками сборной Украины. Составы команд на матч УПЛ
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30.08.2025, 01:32
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trishovich
Нічого
Колосу не буде в топ 4 по підсумку сезону
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 290
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем