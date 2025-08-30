Колос Ковалевка

В субботу, 30 августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

С начала сезона «колоски» сразу взялись за дело и в трех турах вообще одержали невероятные результаты: переиграли «Кривбасс» и «Полесье» и выстояли вдесятером против «Карпат». Правда, вылет от второлигового «Локомотива» в серии пенальти в Кубке Украины немного отрицательно вписался в показатели «Колоса». Но таким образом команда Костышина может полностью сконцентрироваться на УПЛ и занять как можно выше место в таблице.

Для «Эпицентра» старт нового сезона в УПЛ оказался очень сложным: команда Нагорняка проиграла 3 матча подряд, где новичкам сразу пришлось противостоять нынешним грандам чемпионата «Динамо» и «Шахтеру», и вдобавок наполовину обновившему свой состав ЛНЗ. Но кроме этого, очень болезненным ударом для команды стал проигрыш в Кубке любительскому клубу «АгроТех» из Кировоградщины. Поэтому перед перерывом на матчи сборных «Эпицентру» очень важно будет добыть положительный результат. Учитывая, что на очереди в соперниках «Колос», который находится в прекрасной форме, зацепиться за ничью уже будет успехом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.