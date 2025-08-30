Колос Ковалевка

В субботу, 30 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Эпицентр». Ковалевцы в нынешнем чемпионате еще не проигрывали, а дебютант УПЛ в трех стартовых турах не смог заработать очки.

Колос

Ковалевцы уверенно начали новый сезон, в 1-м туре на своем поле обыграв крепкий «Кривбасс». Далее последовала гостевая победа над «Полесьем», которое тогда представляло Украину на евроарене. Поединок с «Карпатами» «Колос» завершил вничью, но больше тайма команда Руслана Костышина провела в меньшинстве. Причем нарушил правила Ррапай перед объявлением воздушной тревоги, а красную карточку получил уже после возобновления игры. После встречи наставник ковалевцев остался недоволен судейством. Сенсационным стал вылет «колосков» из Кубка Украины после дуэли с представителем Второй лиги киевским «Локомотивом».

Под конец месяца покинул ковалевскую команду Владислав Велетень, который перешел в житомирское «Полесье». «Волки» официально объявили о подписании футболиста накануне противостояния с «Эпицентром». Интересно, что перед этим переходом вингер продлил контракт с «Колосом».

К очередному поединку ковалевцы подошли с десятиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. Неплохо вписался в игровой ансамбль «Колоса» форвард Юрий Климчук, который отметился уже двумя результативными ударами. Также в трех матчах принял участие летний новичок ковалевцев защитник Андрей Понедельник.

Эпицентр

Календарь подготовил для дебютанта УПЛ очень непростой старт в элитном дивизионе, ведь команде Сергея Нагорняка довелось противостоять «Шахтеру» и «Динамо». Между встречами с грандами украинского футбола «Эпицентр» провел дуэль с ЛНЗ. Все эти матчи команда из Камянец-Подольского проиграла, но в ворота «бело-синих» ей удалось забить исторический первый гол в УПЛ. Автором этого достижения стал Александр Климец. Как и «Колос», «Эпицентр» не смог преодолеть 1/32 финала Кубка Украины, уступив аматорскому «Агротеху».

Недавно новичком камянец-подольской команды стал форвард Владислав Супряга, которого «Эпицентр» арендовал у «Динамо». Таким образом, Супряга получил очередной шанс проявить себя ведь последний гол на официальном уровне он забивал еще в сентябре 2020-го года. Форвард провел весь матч с «Агротехом» и отметился результативным ударом в серии пенальти. Также дебютант УПЛ подписал 17-летнего защитника Андрея Нервуцу, который ранее не выступал на профессиональном уровне, а в аматорском футболе играл за камянец-подольскую ДЮСШ-2 в чемпионате Хмельницкой области.

Статистика встреч

Это будет первая встреча соперников в официальном поединке, но они встречались в трех товарищеских матчах (2 победы «Колоса», и 1 – «Эпицентра»). В 2023-м камянец-подольская команда обыграла «колосков» со счетом 4:3, а в прошлом году ковалевцы одержали победу – 1:0. Встретились команды и в нынешнее летнее межсезонье: «Колос» разгромил соперников со счетом 5:0.

Прогноз на противостояние

Ковалевцы удачно начали сезон и захотят продолжить эту серию. «Эпицентр», которого проэкзаменовали украинские гранды, пока находится на дне турнирной таблицы. Считаем, что и в этом матче команда Сергея Нагорняка не сможет взять очки, и победа достанется хозяевам поля.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Элиас, Салабай, Третьяков, Гагнидзе, Алефиренко, Климчук.

«Эпицентр»: Билык, Климец, Григоращук, Кош, Мороз, Танчик, Запорожец, Демченко, Миронюк, Сифуэнтес, Супряга.