Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Чемпионат мира
30 августа 2025, 19:06 |
2201
5

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо

Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тимчика

30 августа 2025, 19:06 |
2201
5
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
УАФ. Богдан Михайличенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел флангового защитника житомирского «Полесья» Богдана Михайличенко из резервного списка национальной команды в основной.

В заявке сине-желтых на ближайшие матчи против Франции и Азербайджана футболист заменит правого защитника киевского «Динамо» Александра Тимчика, который получил травму.

Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 сентября примут Францию (21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).

Ранее в состав национальной сборной Украины был довызван Назар Волошин.

По теме:
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Эксперт: «Шахтеру с соперниками повезло больше, чем Динамо»
Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки
Богдан Михайличенко Александр Тымчик сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Динамо Киев Полесье Житомир
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое поражение Тоттенхэма в АПЛ. Вишни шокировала Томаса Франка в Лондоне
Футбол | 30 августа 2025, 19:00 2
Первое поражение Тоттенхэма в АПЛ. Вишни шокировала Томаса Франка в Лондоне
Первое поражение Тоттенхэма в АПЛ. Вишни шокировала Томаса Франка в Лондоне

«Борнмут» одержал минимальную победу – 1:0

Женская ЛЧ. Металлист 1925 всухую уступил ПСВ и вылетел из еврокубков
Футбол | 30 августа 2025, 14:55 6
Женская ЛЧ. Металлист 1925 всухую уступил ПСВ и вылетел из еврокубков
Женская ЛЧ. Металлист 1925 всухую уступил ПСВ и вылетел из еврокубков

Команда из Харькова пропустила два мяча и заняла последнее место в квартете

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30.08.2025, 01:34
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30.08.2025, 13:33
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
Це було зрозуміло, коли Караваєв грав з Маккабі 
Ответить
+1
Khafre
Краще біловара взяти
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Pop
Шило на мило
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 2
Бокс
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем