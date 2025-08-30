ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тимчика
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел флангового защитника житомирского «Полесья» Богдана Михайличенко из резервного списка национальной команды в основной.
В заявке сине-желтых на ближайшие матчи против Франции и Азербайджана футболист заменит правого защитника киевского «Динамо» Александра Тимчика, который получил травму.
Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 сентября примут Францию (21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).
Ранее в состав национальной сборной Украины был довызван Назар Волошин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Борнмут» одержал минимальную победу – 1:0
Команда из Харькова пропустила два мяча и заняла последнее место в квартете