ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел флангового защитника житомирского «Полесья» Богдана Михайличенко из резервного списка национальной команды в основной.

В заявке сине-желтых на ближайшие матчи против Франции и Азербайджана футболист заменит правого защитника киевского «Динамо» Александра Тимчика, который получил травму.

Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 сентября примут Францию (21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).

Ранее в состав национальной сборной Украины был довызван Назар Волошин.