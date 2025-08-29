Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эффектный камбек и ассист Тайсона: ПАОК отгрузил соперникам 5 мячей в Q4 ЛЕ
28.08.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 0
Риека
Эффектный камбек и ассист Тайсона: ПАОК отгрузил соперникам 5 мячей в Q4 ЛЕ

Греческая команда разбила Риеку в ответном матче после поражения в первой игре

Эффектный камбек и ассист Тайсона: ПАОК отгрузил соперникам 5 мячей в Q4 ЛЕ
ФК ПАОК

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами ПАОК и Риека [первый поединок – 0:1.

Встреча прошла арене Стадион тумба в городе Салоники. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Греческий коллектив выиграл противостояние по сумме двух матчей и вышел в основной этап ЛЕ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе ПАОКа 90 минут отыграл экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзера, а на 69-й на поле появился бывший хавбек донецкого Шахтера Тайсон, который на 89-й отметился ассистом на Димитроса Пелкаса.

ПАОК стартовал в квалификации ЛЕ с третьего круга, где прошел Вольфсбергер (0:0, 1:0 д.в.)

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия) – 5:0 [первый поединок – 0:1]

Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (ПАОК).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (ПАОК).
71’
Ante Majstorovic (Риека) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Чалов (ПАОК).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Суалихо Мейте (ПАОК).
Риека Томаш Кендзера Тайсон ПАОК Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
