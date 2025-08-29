Эффектный камбек и ассист Тайсона: ПАОК отгрузил соперникам 5 мячей в Q4 ЛЕ

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами ПАОК и Риека [первый поединок – 0:1.

Встреча прошла арене Стадион тумба в городе Салоники. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Греческий коллектив выиграл противостояние по сумме двух матчей и вышел в основной этап ЛЕ.

В составе ПАОКа 90 минут отыграл экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзера, а на 69-й на поле появился бывший хавбек донецкого Шахтера Тайсон, который на 89-й отметился ассистом на Димитроса Пелкаса.

ПАОК стартовал в квалификации ЛЕ с третьего круга, где прошел Вольфсбергер (0:0, 1:0 д.в.)

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия) – 5:0 [первый поединок – 0:1]

Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89