Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
ПАОК
28.08.2025 20:30 - : -
Риека
Прогноз
26 августа 2025, 18:34 | Обновлено 26 августа 2025, 19:11
ПАОК – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 28 августа в 20:30 по Киеву

ПАОК – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между греческим «ПАОКом» и хорватской «Риекой». Игра начнется в 20.30. В 1-м матче минимальную победу одержала «Риека».

ПАОК

В предыдущем сезоне национального чемпионата команда завоевала 58 очков в 32 матчах и финишировала на 3-м месте, уступив серебро «Панатинаикосу» всего на 1 зачетный пункт. В Кубке Греции команда также не показала ничего особенного, вылетев в четвертьфинале от столичного «АЕКа».

Еврокубковая кампания началась для команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где греки одолели австрийский «Вольфсбергер» с общим счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии был забит на 115-й минуте в экстратайме ответного матча. Новый сезон греческой Суперлиги коллектив начал с минимальной победы над «Ларисой».

Риека

Действующие чемпионы Хорватии начали сезон совсем неуверенно – за 4 игры национальной лиги коллектив набрал 4 балла, что позволяет ему занимать 6 место турнирной таблицы. Также «Риека» является победителем кубка, в финале команда победила «Белупо» с общим счетом 2:1.

Путь в еврокубках этого сезона хорваты начали с поражения против «Лудогорца» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В дальнейшем клуб победил ирландский «Шелбурн» 4:3 по сумме 2-х игр.

Личные встречи

Кроме поединка на прошлой неделе команды еще дважды встречались в квалификации Лиги конференций 2021 года. Тогда 1-й матч завершился вничью, а во 2-м победу 2:0 одержал «ПАОК».

Интересные факты

  • «Риека» забила 3 гола за 4 поединка текущего сезона чемпионата – 2-й самый худший результат среди всех команд.
  • В последних 5 выездных играх «Риека» одержала только 1 победу, трижды проиграла и 2 раза сыграла вничью.
  • Беспроигрышная домашняя серия «ПАОКа» длится уже 8 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
ПАОК
28 августа 2025 -
20:30
Риека
Тотал больше 2 1.64
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Комментарии
