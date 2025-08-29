ПАОК – Риека – 5:0. Разгром после поражения. Видео голов и обзор матча
Греческий клуб взял реванш за поражение в первом матче
В четверг, 28 августа, в Салониках (Греция) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. ПАОК принимал хорватский клуб «Риека».
ПАОК проиграл первый поединок 0:1. Но уже на 25-й минуте домашнего матча вел со счетом 2:0.
На 56-й минуте клуб из Греции увеличил преимущество. А после удаления в составе «Риеки» забил еще два мяча.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Греция
ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия) – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89
