Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК – Риека – 5:0. Разгром после поражения. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше ПАОК
28.08.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 0
Риека
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 августа 2025, 18:02 |
89
0

ПАОК – Риека – 5:0. Разгром после поражения. Видео голов и обзор матча

Греческий клуб взял реванш за поражение в первом матче

29 августа 2025, 18:02 |
89
0
ПАОК – Риека – 5:0. Разгром после поражения. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 августа, в Салониках (Греция) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. ПАОК принимал хорватский клуб «Риека».

ПАОК проиграл первый поединок 0:1. Но уже на 25-й минуте домашнего матча вел со счетом 2:0.

На 56-й минуте клуб из Греции увеличил преимущество. А после удаления в составе «Риеки» забил еще два мяча.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Греция

ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия) – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (ПАОК).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (ПАОК).
71’
Ante Majstorovic (Риека) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Федор Чалов (ПАОК).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Суалихо Мейте (ПАОК).
По теме:
Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби
Кудровка – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Генк – Лех – 1:2. Победа без радости. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Лига Европы ПАОК Риека
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 134
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Эльче – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29 августа 2025, 18:33 0
Эльче – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 августа в 20:30 по Киеву

Еврокубковая деградация
Футбол | 29.08.2025, 11:40
Еврокубковая деградация
Еврокубковая деградация
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем