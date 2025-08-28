Лига Европы28 августа 2025, 21:23 | Обновлено 28 августа 2025, 21:27
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы
Киевское Динамо играет матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).
Динамо забило быстрый гол на 5-й минуте. Эдуардо Герреро пробил головой после углового (1:0)
ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 5 мин
