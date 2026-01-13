Клуб УПЛ разорвал контракт с капитаном. На него есть претендент
Кирилл Ковалец может продолжить карьеру в «Эпицентре»
Украинский полузащитник Кирилл Ковалец расторгнул контракт с «Александрией». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 32-летний футболист и клуб Украинской Премьер-лиги достигли соглашения о расторжении контракта. Ковалец несколько лет носил капитанскую повязку в «Александрии», но первую половину сезона 2025/26 провел во второй команде.
В подписании игрока заинтересована «Эпицентр».
На счету Кирилла Ковальца в текущем сезоне всего два матча в основной команде «Александрии», результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на экс-легионера «Александрии».
