  4. Клуб УПЛ разорвал контракт с капитаном. На него есть претендент
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 20:05 | Обновлено 13 января 2026, 20:06
Клуб УПЛ разорвал контракт с капитаном. На него есть претендент

Кирилл Ковалец может продолжить карьеру в «Эпицентре»

ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Украинский полузащитник Кирилл Ковалец расторгнул контракт с «Александрией». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 32-летний футболист и клуб Украинской Премьер-лиги достигли соглашения о расторжении контракта. Ковалец несколько лет носил капитанскую повязку в «Александрии», но первую половину сезона 2025/26 провел во второй команде.

В подписании игрока заинтересована «Эпицентр».

На счету Кирилла Ковальца в текущем сезоне всего два матча в основной команде «Александрии», результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на экс-легионера «Александрии».

трансферы Александрия Кирилл Ковалец трансферы УПЛ Александрия-2 Эпицентр Каменец-Подольский ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
