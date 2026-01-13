Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский вингер сменил клуб в рамках УПЛ
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 19:50 |
Гильерме Баия продолжит карьеру в «Вересе»

ФК Верес. Гильерме Баия

Бразильский вингер Гильерме Баия перебрался из криворожского «Кривбасса» в «Верес». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.

Срок соглашения между 19-летним футболистом и «Вересом» составляет четыре года. Лишь летом 2025 года Баия перешел из «Сантоса» в «Кривбасс».

В текущем сезоне Гильерме Баия не провел ни одного матча в составе основной команды «Кривбасса», зато провел девять игр в составе молодежки, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к нападающему «Вереса».

трансферы Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно трансферы УПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
