ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский вингер сменил клуб в рамках УПЛ

Бразильский вингер Гильерме Баия перебрался из криворожского «Кривбасса» в «Верес». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.

Срок соглашения между 19-летним футболистом и «Вересом» составляет четыре года. Лишь летом 2025 года Баия перешел из «Сантоса» в «Кривбасс».

В текущем сезоне Гильерме Баия не провел ни одного матча в составе основной команды «Кривбасса», зато провел девять игр в составе молодежки, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к нападающему «Вереса».