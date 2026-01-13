ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский вингер сменил клуб в рамках УПЛ
Гильерме Баия продолжит карьеру в «Вересе»
Бразильский вингер Гильерме Баия перебрался из криворожского «Кривбасса» в «Верес». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.
Срок соглашения между 19-летним футболистом и «Вересом» составляет четыре года. Лишь летом 2025 года Баия перешел из «Сантоса» в «Кривбасс».
В текущем сезоне Гильерме Баия не провел ни одного матча в составе основной команды «Кривбасса», зато провел девять игр в составе молодежки, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к нападающему «Вереса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта провела отличную неделю на австралийском пятисотнике
Украинский вингер получается 75 тысяч долларов в месяц