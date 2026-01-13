Реал может возглавить тренер, которого неожиданно уволили из топ-клуба
Энцо Мареска может переехать в Мадрид
Мадридский «Реал» продолжает поиск главного тренера после внезапного расставания с Хаби Алонсо.
По информации журналиста Foot Mercato Санти Ауны, в клубе также высоко ценят бывшего тренера «Челси» Энцо Мареску. Итальянец оказался без работы в начале 2026 года и рассматривается как потенциальный кандидат на долгосрочную перспективу.
Команду пока возглавил Альваро Арбелоа, но, вероятно, он будет временно руководить командой, пока клуб не найдет долгосрочную замену.
Ранний главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал свое несформированное величие.
